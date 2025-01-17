«УАЗ Патриот» врезался в гараж в Суражском районе

Мужчина пострадал при столкновении «УАЗ Патриот» с гаражом в Суражском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Суражском районе произошла авария. 56-летний водитель потерял управление автомобилем «УАЗ Патриот» из-за отсоединение рулевой тяги. Джип съехал на обочину и врезался в гараж.

46-летний пассажир получил травмы. Его госпитализировали.

На водителя автомобиля инспекторы возбудили административное расследование по трём статьям. Полиции проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.