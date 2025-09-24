«УАЗ» упал в кювет из-за лопнувшего колеса в Злынковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В Злынковском районе на 2 км автомобильной дороги регионального значения «Злынка – Кожановка» накануне вечером произошло ДТП. 48-летний водитель не справился с управлением «УАЗ 3909». Автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель с тяжёлыми травмами попал в больницу.

По предварительной версии, у машины на ходу взорвалось переднее левое колесо. По факту аварии полицейские проводят проверку.