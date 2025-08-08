Убивший знакомую житель Клинцовского района проведёт восемь лет в колонии
Убивший знакомую житель Клинцовского района проведёт восемь лет в колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд Клинцовского района вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении смертельных травм женщине. На скамье подсудимых оказался 52-летний брянец.
9 апреля мужчина со своей знакомой были в гостях у супружеской пары в селе Ольховка. Они распивали спиртное. Фигурант поссорился со своей спутницей и жестоко её избил. От полученных травм потерпевшая умерла у себя дома через два дня.
Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.
