Учредитель брянского центра соцпомощи заключена под стражу по обвинению в мошенничестве на почти шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские следователи продолжают расследование уголовного дела по факту мошенничества. В преступлении обвиняют учредителя автономной некоммерческой организации центра социальной помощи в Володарском районе областного центра.

По версии следствия, женщина вместе с директором организации и подчиненными сотрудниками, с августа 2017 года по март 2025 года вносили данные граждан в реестры получателей социальных услуг с недостоверными сведениями о якобы оказанных услугах. В рамках национального проекта «Демография» департамент социальной политики и занятости населения Брянской области перевёл на расчётный счёт организации более 5,9 млн рублей. Деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению.

Учредителю центра социальной помощи предъявлено обвинение. Суд заключил женщину под стражу.

По уголовному делу продолжается проведение следственных и процессуальных действий.