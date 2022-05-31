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Удирая от полицейских мотоциклист попал в аварию в Брянске

2022, 31 мая 18:38 Происшествия
Удирая от полицейских мотоциклист попал в аварию в Брянске
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Водитель и пассажир двухколёсного транспорта в больнице.

На улице Литейной в Брянске произошла авария.

46-летний водитель мотоцикла Yamaha пытался скрыться от инспекторов ДПС, не справился с управлением и врезался «ГАЗ-А21R32». Грузовик под управлением 35-летнего водителя стоял на светофоре.

Водитель мотоцикла травму головы, перелом носа и бедра, а 35-летний пассажир – черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Оба они были без шлемов.

Также выяснилось, что водитель был пьян. Это подтвердило освидетельствование. На мотоциклиста составили пять протоколов

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