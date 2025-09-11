Уголовное дело о производстве контрафактной газировки рассмотрит брянский суд. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сельцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о торговле контрафактным лимонадом, незаконном использовании товарных знаков и организации незаконного пребывания мигрантов. В преступлении обвиняют 41-летнего жителя Москвы и 39-летнего жителя Республики Северная Осетия – Алания.

По версии следствия, с июня по декабрь 2023 года фигуранты с сообщниками на территории города Сельцо организовали производство газированных напитков, выдаваемых за продукцию известных фирм. Кроме того, они похитили специализированное оборудование для и переместили свою деятельность в Тульскую область. Также они использовали труд незаконно находящихся на территории России иностранцев.

Сотрудники полиции изъяли подготовленную к продаже продукцию на более чем 8 411 000 рублей. Ущерб фирмам-правообладателям превысил 9 194 000 рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение. В отношении их сообщников уголовное дело выделено в отдельное производство.