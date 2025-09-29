Угон автомобиля раскрыли стражи порядка в Брянске

Угон автомобиля из автосервиса раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Фокинского района Брянска. Она сдала свою машину в ремонт в автосервис несколько недель назад. Спустя время женщина стала получать штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Полицейские выяснили, что на чужой машине катался работник автосервиса. В преступлении признался ранее неоднократно судимый 39-летний мужчина.

Правоохранители возбудили уголовное дело об угоне. Фигурант находится под стражей.