Угрожавшего кувалдой полицейскому брянца суд на год отправил в колонию

Жителя Новозыбкова, угрожавшего кувалдой полицейскому, суд на год отправил в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об угрозе применения насилия в полицейского. На скамье подсудимых оказался 47-летний житель Новозыбкова.

Днём 6 января 2025 года в Новозыбкове возле центрального входа в отдел полиции пьяный фигурант стучал в дверь кувалдой. Полицейский попытался пресечь нарушение. Мужчина замахнулся своим оружием на стража порядка и высказал угрозу применения насилия. Правоохранители применили силу и спецсредства.

Ранее фигурант был судим за причинение лёгкого вреда здоровью, угрозу убийством и незаконное проникновение в жилище.

Суд приговорил виновного к году и одному месяцу в колонии-поселении. Решение не вступило в законную силу.