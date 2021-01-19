Унеческий суд оштрафовал самогонщицу на 50 тысяч рублей

По информации прокуратуры Унечского района, 51-летняя местная жительница признана виновной в неоднократной незаконной розничной продаже алкоголя.

Женщина изготавливала кустарным способом крепкие спиртные напитки, а затем продавала их населению, за что уже привлекалась к административной ответственности.

В октябре 2020 года она в очередной раз продала самогон местной жительнице.

Суд назначил ей штраф в размере 50 тысяч рублей.