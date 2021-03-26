Унечскую пенсионерку осудили за повторную продажу алкоголя подросткам

Суд назначил ей штраф в 50 тысяч рублей.

По информации прокуратуры Унечского района, 68-летняя местная жительница признана виновной в за неоднократную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним.

Женщина работала продавцом-стажером в магазине «Ручеек» и, не убедившись в возрасте покупателя, который оказался несовершеннолетним, продала ему пять бутылок пива.

Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за продажу алкоголя подростку.