Устроивших стрельбу во дворе дома брянцев задержали полицейские

Устроивших стрельбу из ружья во дворе дома брянцев задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступила информация от жителей улицы Кромской в Бежицком районе Брянска о звуках выстрелов. На вызов прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали 32-летнего и 23-летнего мужчин. Нетрезвые нарушители спокойствия устроили стрельбу по забору из охотничьего оружия.

Мужчин доставили в отдел полиции. На них стражи порядка составили административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».