У Климово произошла авария – есть пострадавшие

Спасатели проводили работу по стабилизации автомобиля.

Во вторник, 28 июня, рано утром около Климово произошла авария с пострадавшими. Об этом рассказали в региональном МЧС.

На место происшествия приехали два пожарно-спасательные подразделения.

ДТП произошло с участием легкового автомобиля. Спасатели проводили работу по стабилизации машины.

Подробностей аварии не сообщается. Информации от ГИБДД не поступало.