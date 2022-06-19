В Брасовском районе водитель Opel сбил лося

Автомобилиста госпитализировали.

18 июня около 21.15 на 429-м километре трассы «Украина» в Брасовском районе 47-летний водитель Opel Vectra, двигаясь от Брянска в сторону Севска, сбил лося, после чего машины вылетела в кювет.

Водителя госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. О состоянии животного в ГИБДД не сообщают.