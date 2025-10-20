В Брянске 16 человек выслушали приговор по делу о незаконном обороте сигарет

В Брянске 16 человек выслушали приговор по делу о незаконном обороте контрафактных сигарет стоимостью свыше 280 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о производстве и сбыте контрафактных сигарет, а также подделке акцизных марок. На скамье подсудимых оказалась 16 человек.
В декабре 2021 года двое мужчин создали преступное сообщество для незаконного оборота контрафактных табачных изделий. Два подразделения возглавили жители Брянска. Они отвечали за производство. В Брянском районе на специальном оборудовании изготавливали сигареты и упаковывали в пачки. На них наклеивали изготовленные другими участниками группы поддельные акцизные марки. Готовую продукцию оптом отправляли на продажу в Москву и Подмосковье.
Третье подразделение возглавлял житель Москвы. Он с сообщниками отвечал за финансирование производства, покупку сырья и материалов, производственного оборудования и запчастей.
Преступную деятельность пресекли сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2022 года. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли свыше двух миллионов пачек сигарет стоимостью свыше 280 млн рублей.
Суд приговорил 13 участников к лишению свободы на сроки от трёх с половиной до восьми лет и штрафам в размере от 250 тысяч до 1,6 млн рублей. Остальные получили условные сроки и штрафы от 150 до 250 тысяч. рублей.
В собственность государства конфискованы изъятые у виновных 19 млн рублей и 20 тысяч долларов США, а также автомобиль. Приговор не вступил в законную силу.
