В Брянске активизировались догхантеры

Одна из отравленных собак в конвульсиях умирала на глазах у детей.
Догхантеры снова вышли на охоту в Брянске. Об очередном случае жестокого обращения с животными в соцсетях сообщили жители микрорайона Сосновый бор.
«Дорогое руководство города Брянска, прошу вас обратить внимание на такие проблемы. А также хочется предупредить жителей микрорайона Сосновый бор. Какой-то урод травит собак. На детской площадке лежит и бьется в конвульсиях собака (ей пытаются помочь две неравнодушные женщины и мужчина). Маленькие дети проходят мимо и все это видят. Каким надо быть уродом, чтоб заниматься такими вещами?» – сообщает один из очевидцев.
Местные жители отмечают, что «бродячие собаки – это проблема, но такой метод – это не решение!». Они просят «найти и наказать этих нелюдей», проверив камеры видеонаблюдения.
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Роуминга.net
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