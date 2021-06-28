В Брянске дерево упало на дом

За прошедшие выходные непогода повредила не только машины, электростолбы, дороги, но и дома.

Пока бушевала стихия, около 30 деревьев не выдержали сильного порыва ветра и обрушились. Одно из них повалилось на жилой дом и пробило стену. Как сообщается в соцсетях, это произошло на улице Молодой гвардии Бежицкого района.

Также становятся известны случаи о потопленных во дворах автомобилях.

Над устранением последствий урагана и наведением порядков уже ведутся работы.