В Брянске девушка попала под «КАМАЗ»

С переломами её отвезли в больницу.

Утром на улице Флотской в Брянске произошла авария.

По информации отдела ГИБДД, 62-летний водитель «КАМАЗа» с полуприцепом, сбил 18-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Девушку с переломом костей левой голени отправили в больницу.

На водителя составили три административных протокола за нарушения правил дорожного движения. Инспекторы также выяснили, что на переходе не работал светофор и стёрлась разметка. По этимнарушениям составили акт и протокол.

Сотрудники полиции проводят проверку.