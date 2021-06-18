В Брянске фирмы похитили более 200 тысяч при капремонте в многоэтажке

Следствие продолжается.

По информации Следственного комитета РФ по Брянской области, несколько местных жителей обвиняются в мошенничестве и злоупотреблениями полномочий.

В 2019 году руководители некоммерческой организации, ответственной за реализацию программы капитального ремонта в Брянской области, и компании, производящей ремонтные работы, похитили свыше 200 тысяч рублей.

Деньги были предназначены для капитального ремонта одного из многоквартирных домов в селе Отрадное Брянского района Брянской области.

Прошли обыски в компании, проводившей ремонтные работы, и в некоммерческой организации, ответственной за реализацию программы капитального ремонта. Следователи изъяли необходимые документы.