В Брянске ищут покупательницу, расплатившуюся 5-тысячной фальшивкой

Женщина приобретала товар в магазине «Красное и Белое».

Очередная поддельная купюра номиналом в 5 тысяч рублей попала в товарооборот в Брянске. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В сбыте фальшивых денег подозревают женщину, которая 22 июня оплатила товар «липовой» пятитысячной купюрой. Инцидент произошел в магазине «Красное и Белое» на улице Флотской. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело на злоумышленницу и обратились к жителям Брянска с просьбой помочь в поисках этой покупательницы.

Также полиция советует горожанам быть осторожными при обращении с деньгами, особенно крупного номинала. Необходимо проверять подлинность купюр.