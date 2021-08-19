В Брянске из-за конфликта на дороге избили водителя

Друзья пострадавшего ищут очевидцев.

В Брянске дорожный конфликт закончился тяжелыми травмами для одного из водителей. Об этом в соцсетях сообщил друг пострадавшего Виталий Романов.

По его словам, инцидент произошел 15 августа около 20.00 у дома № 64 по улице Горького в Советском районе. Поведение автомобилиста не понравилось другому воителю. Он накинулся на «оппонента» с кулаками и продолжил избиение, после того как тот упал.

«У друга сотрясение мозга, перелом носа, ушибы и ссадины тела и лица», – рассказал Виталий Романов.

Он просит очевидцев поделиться записями видеорегистраторов, поскольку номер автомобиля нападавшего неизвестен. «Нужна любая информация! Прости помощи. Вознаграждение гарантировано!» – отметил он.