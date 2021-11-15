В Брянске из-за жалобы в соцсетях автомобилистку оштрафовали за маневр у ЦУМа

42-летняя водитель Nissan выехала на встречную полосу.

В Брянске после жалобы в соцсетях оштрафовали женщину-водителя. Как сообщает областная ГИБДД, 10 ноября у дома № 17 по проспекту Ленина в Советском районе 42-летняя женщина за рулем Nissan пересекла двойную сплошную и выехала на встречную полосу.

11 ноября видеозапись опубликовали в группе «Нарушение ПДД Брянск». Спустя три дня в ГИБДД сообщили, что женщину оштрафовали на 5 тысяч рублей.