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В Брянске из-за жалобы в соцсетях автомобилистку оштрафовали за маневр у ЦУМа

2021, 15 ноября 10:00 Происшествия
В Брянске из-за жалобы в соцсетях автомобилистку оштрафовали за маневр у ЦУМа
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42-летняя водитель Nissan выехала на встречную полосу.

В Брянске после жалобы в соцсетях оштрафовали женщину-водителя. Как сообщает областная ГИБДД, 10 ноября у дома № 17 по проспекту Ленина в Советском районе 42-летняя женщина за рулем Nissan пересекла двойную сплошную и выехала на встречную полосу.

11 ноября видеозапись опубликовали в группе «Нарушение ПДД Брянск». Спустя три дня в ГИБДД сообщили, что женщину оштрафовали на 5 тысяч рублей.

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