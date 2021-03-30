В Брянске мошенники обманули пенсионера на 10 тысяч рублей

В полицию обратился 61-летний житель Советского района Брянска. Мужчина заявил, что ему позвонили неизвестные и под предлогом освобождения зятя от уголовной ответственности завладели 10 000 рублей.

Часто мошенники сообщают гражданам о попавшем в беду родственнике и предлагают решить вопрос путем перечисления некоторой денежной суммы, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Локомотивные бригады прошли дополнительные инструктажи из-за активизации «зацеперов» С локомотивными бригадами пригородных поездов на Московской железной дороге проведены дополнительные инструктажи о действиях в случае обнаружения нарушителей правил безопасного поведения на объектах инфраструктуры. В связи с установлением теплой погоды железнодорожники фиксируют повышение активности так называемых «зацеперов», которые пытаются совершить поездку на внешних элементах подвижного состава. С начала года на МЖД произошло 3 случая «зацепинга».

В Смоленской области пресекли ввоз 6 тонн мяса 17 марта стражи порядка остановили два автомобиля под управлением граждан Республики Беларусь, в которых с грубым нарушением ветеринарных требований в объезд официальных ветеринарных постов перевозилось мясо и субпродукты. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора. Проверка показала, что мясо и субпродукты общим весом 6,15 тонны перевозились без каких-либо ветеринарных и иных сопроводительных документов, подтверждавших их

608 смолян проходят лечение от коронавируса в больницах 29 марта в Смоленской области выявили 59 случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 28 039. 2291 человек находятся под наблюдением врачей. 2838 человек остаются в режиме самоизоляции. В больницах проходят лечение 608 человек. В смоленских лабораториях с начала пандемии провели 368 125 исследований на выявление больных коронавирусной инфекцией.

В Смоленске завершились поиски жительницы Брянщины В Смоленске завершились поиски 37-летней жительницы Брянской области. 21 марта женщина ушла из дома в селе Павловка Унечкского района Брянской области. С того дня ее не могли найти. Поиски начались 24 марта. 27 марта стало известно о том, что Екатерину нашли живой.

Более 35 000 смолян получили первую дозу вакцины от коронавируса В Смоленской области кампания по вакцинации населения от коронавируса продолжается в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей официальной странице во ВКонтакте. «Держу на особом контроле вопросы бесперебойного обеспечения наших учреждений здравоохранения вакциной против COVID-19. Учитывая определенный общественный резонанс, который возник в связи с, якобы, дефицитом вакцины, хочу сообщить, что