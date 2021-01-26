В Брянске мужчина получил условный срок за призывы к экстремизму

Володарский районный суд Брянска признал виновным 36-летнего местного жителя в публичных призывах к экстремизму.

6 апреля 2020 года мужчина разместил в Интернете комментарии, содержащие призывы к совершению преступлений по отношению к людям, выделенным по религиозному признаку.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.