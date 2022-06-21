В Бежицком районе загорелась квартира.

В Брянске на пожаре пострадал человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Пожар произошёл в квартире на третьем этаже пятиэтажки в переулке Почтовый. Прибывшие три пожарных расчёта справились с огнём за 10 минут.

В ведомстве сообщили о пострадавшем. Причины произошедшего выяснят специалисты.