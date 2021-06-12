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В Брянске на водители завели 20 административных дел

2021, 12 июня 18:46 Происшествия
В Брянске на водители завели 20 административных дел
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Нарушителя задержал наряд ДПС.

В Брянске задержали злостного нарушителя Правил дорожного движения.

Как сообщает городской ОГИБДД, ранним утром минувшего воскресенья в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД Брянска сообщили о том, что в центре Советского района водитель Renault на скорости проехал на желтый сигнал светофора и нарушил требование знака «Направление движения по полосам», создав аварийную обстановку.

Наряд ДПС нашел нарушителя. Им оказался 26-летний житель Брянска. Он пояснил, что нарушил ПДД из-за того, что очень спешил.

Изучив записи специализированного аппаратно-программного комплекса ГИБДД, автоинспекторы выяснили, что это не первое нарушение со стороны водителя. За последние два месяца он нарушил Правила 20 раз.

В отношении автомобилиста возбудили 20 административных дел на 20 тысяч рублей.

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