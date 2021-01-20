В Брянске начался новый суд над Александром Коломейцевым

На сей раз блогера и бизнесмена обвиняют в незаконном отоплении своего торгового центра.

В Брянске на сегодня было назначено заседание суда по очередному обвинению в адрес известного оппозиционного активиста, блогера и бизнесмена Александра Коломейцева.

Автору скандального канала в Ютубе на сей раз инкриминируется причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

По версии следствия, Коломейцев отапливал свой торговый центр, не имея на то административного разрешения.

Ранее суд приговорил Коломейцева к реальному сроку в колонии-поселении, признав виновным по ряду инкриминируемых ему статей УК РФ.