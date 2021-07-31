В Брянске наемники убили дагестанца, зарезавшего сына экс-чиновника

28-летнему уроженцу Дагестана отомстили за убийство в ночном клубе.
В Брянске жестоко расправились над 28-летним уроженцем Дагестана Исломом Облокуловым, известным также как Самандар Каландаров.
Как сообщает телеграм-канал Baza, тело со следами пыток обнаружили в лесу на окраине города. На голове погибшего был целлофановый пакет.
По данным Baza, дагестанца выкрали из квартиры и увезли в неизвестном направлении. О его исчезновении в полицию сообщил знакомый.
Baza также сообщает о том, что Ислом Облокулов в течение полутора лет находился в розыске за убийство в ночном клубе Москвы. Якобы он зарезал молодого человека, несколько раз ударив его ножом в шею. Молодой человек оказался сыном экс-главы «Дагводоканала», в настоящее время задержанного. Его подозревают в организации заказного убийства в Брянске по причине мести.
Наемных убийц также задержали, однако они не дают никаких показаний.
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