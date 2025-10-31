В Брянске напавшего на полицейского грабителя задержали росгвардейцы. Об это сообщили в региональном УМВД.

Днём 26 октября в Советском районе Брянска произошло ограбление супермаркета. Злоумышленник похитил из магазина корзину с продуктами и сбежал. Продавец догнать грабителя не смогла.

Рядом с местом происшествия на служебном автомобиле проезжал участковый уполномоченный полиции. Стражи порядка попытался задержать подозреваемого. Мужчина набросился на сотрудника с кулаками, а затем сбежал. Участковый уполномоченный с травмами попал в больницу.

Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали злоумышленника. 31-летний уроженец Калужской области ранее уже был судим за совершение кражи и грабежа

Возбуждены уголовные дела. Фигуранту грозит до 10 лет.