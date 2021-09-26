В Брянске Nissan врезался в дерево – 18-летняя пассажирка сломала нос
Авария произошла в Фокинском районе.
18-летняя девушка пострадала в результате ДТП в Фокинском районе Брянска. Как сообщает областная ГИБДД, 25 сентября около 21.55 у дома № 80 по улице Белорусской 55-летний водитель автомобиля Nissan Skyline не справился с управлением и врезался в дерево. У девушки, которая находилась на переднем сиденье, медики диагностировали закрытый перелом носа.
По данным ГИБДД, ни водитель, ни пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. На них составили административные материалы.
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