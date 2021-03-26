В Брянске «оптовый закладчик» наркотиков приговорен к 13 годам «сторгача»

Мужчина в суде вину не признал.

26 марта 2021 года Володарский районный суд Брянска признал 30-летнего местного житель виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Фигурант являлся членом организованной преступной группы, занимающейся незаконным сбытом наркотиков на территории Брянска, в которой ему была отведена роль «оптового закладчика».

В марте 2020 года он попытался сбыть 231,4 грамм наркотика в послеке Большое Полпино Володарского района Брянска, однако был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил виновного к 13 годам в колонии строгого режима со штрафом в 250 тысяч рублей.