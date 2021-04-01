В Брянске осудят молодого поджигателя белобережской мебельной фабрики

Общая сумма ущерба, причиненного пожаром, составила более 1 миллиона рублей.

По информации прокуратуры Фокинского района Брянска, 23-летний местный житель обвиняется в поджоге.

В ноябре 2020 года в Фокинском районе Брянска пьяный обвиняемый, находясь на территории ООО «Мебельная фабрика «Белые берега», используя газовый баллон с горелкой, поджег помещение цеха предприятия с находившимся в нем имуществом, а также находившиеся на территории предприятия автопогрузчик и тягач, принадлежащие индивидуальному предпринимателю.

Уголовное дело направлено в Фокинский районный суд Брянска для рассмотрения по существу.

Молодому человеку грозит до 5 лет заключения.