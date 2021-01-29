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В Брянске осудят водителя, сбившего подростка на светофоре

2021, 29 января 13:22 Происшествия
В Брянске осудят водителя, сбившего подростка на светофоре
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По информации прокуратуры Брянска, 27-летний водитель из Калужской области обвиняется в нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

1 декабря 2020 года около 18:45 обвиняемый, управляя автомобилем Nissan Almera, двигался по проспекту Московскому в Фокинском районе города Брянска со значительным превышением скоростного режима, не менее 100 км/ч. При этом он проехал на запрещающий красный сигнал светофора и на пешеходном переходе в районе дома №89 сбил 16-летнюю девочку.

Подросток-пешеход получила тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в Фокинский районный суд Брянска.

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