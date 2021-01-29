В Брянске осудят водителя, сбившего подростка на светофоре

1 декабря 2020 года около 18:45 обвиняемый, управляя автомобилем Nissan Almera, двигался по проспекту Московскому в Фокинском районе города Брянска со значительным превышением скоростного режима, не менее 100 км/ч. При этом он проехал на запрещающий красный сигнал светофора и на пешеходном переходе в районе дома №89 сбил 16-летнюю девочку.

По информации прокуратуры Брянска, 27-летний водитель из Калужской области обвиняется в нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В Смоленске прошли соревнования по баскетболу и рыбной ловле 23 января в областном центре прошли соревнования по баскетболу и рыбной ловле, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В открытом чемпионате по зимней ловле на мормышку кроме жителей Смоленска приняли участие рыболовы из Вязьмы, Рудни и Ярцево. В двух турах продолжительностью два с половиной часа каждый максимальные уловы, преимущественно плотвы, окуня и ерша, составили 953 грамма и

При пожаре в Угранском районе пострадал человек В 08:09 29 января 2021 года в деревне Городище произошел пожар с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место пожара отправились автоцистерны и шесть человек личного состава. В результате пожара строение дома повреждено огнём. Также при пожаре пострадал человек. Подробности травм не сообщаются. Напомним, огонь уничтожил жилой дом в деревне Мурыгино.

Перед судом предстанет житель Смоленской области, присвоивший собственность работодателя В линейный отдел МВД России на станции Смоленск обратился представитель Сервисного Локомотивного депо станции Вязьма. Он сообщил, что со склада железнодорожной организации пропала бухта медного провода, предназначенного для комплектования железнодорожного оборудования. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортным полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 46-летний местный житель, являющийся работником этого же предприятия. Подозреваемого задержали в

В Смоленске ограничат движение в центре города На нескольких улицах Смоленска введут ограничения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет: — ограничено движение транспортных средств с 19.00 29 января до 19.00 31 января по улицам Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической), Коммунистической (от улицы Глинки до улицы Октябрьской Революции), Карла Маркса, Глинки, Маяковского, Коненкова. — прекращено движение транспортных средств с 06.00 до 19.00 30 и 31 января по

ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Смоленской области более 827 млн рублей в 2020 году ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России и уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В январе – декабре 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, расположенных в границах Московской железной дороги, составила около 16 млрд рублей, из них в бюджет Смоленской области – 827,8 млн рублей.