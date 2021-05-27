В Брянске пассажирка маршрутки получила перелом носа

Водитель микроавтобуса резко затормозил.

В Брянске 52-летняя женщина пострадала при поездке в маршрутке. ДТП произошло 26 мая около 19.35 у дома № 152 по улице Красноармейской в Советском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 34-летний водитель микроавтобуса Peugeot Boxer, двигаясь от проспекта Станке Димитрова в сторону улицы Крахмалева, резко затормозил. Женщина, сидевшая слева, лицом по направлению движения, упала.

Медики диагностировали у нее перелом костей носа и ушиб мягких тканей головы.