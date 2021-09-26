В Брянске подросток перевел мошенникам 50 тысяч, пытаясь купить криптовалюту

Обстоятельства инцидента уточняют полицейские.

Несовершеннолетний житель Брянска лишился крупной суммы при попытке приобретения криптовалюты.

В полицию обратился отец подростка, Он рассказал, что его сын хотел купить криптовалюту по выгодной цене и перевел мошенникам 50 тысяч рублей.

Сейчас в обстоятельствах сделки разбираются полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.