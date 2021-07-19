В Брянске поймали пьяного скутериста

Нетрезвый водитель перевозил пассажира.

19 июня около 2.00 у дома № 23 по улице чернышевского сотрудники ГИБДД остановили пьяного 31-летнего водителя скутера. Скутерист и его пассажир передвигались без мотошлемов.

При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения показание прибора составило 0,192 мг/л. Водителю скутера грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф. Решение примет суд.