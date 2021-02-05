В Брянске полицейские задержали двух молодых наркосбытчиков героина

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянску на территории Фокинского района с поличным были задержали двоих граждан одной из стран ближнего зарубежья.
25-летний злоумышленник и его 22-летний приятель приехали в Брянскую область с целью продажи наркотиков бесконтактным способом.
В ходе досмотра полицейские нашли и изъяли у задержанных 75 полимерных свертков с героином, приготовленных для дальнейшего сбыта на территории Брянска путем «закладок». По результатам экспертизы общий вес наркотков превысил 128 граммов.
Возбуждено уголовное дело за «Незаконный сбыт наркотиков». Иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы. До суда злоумышленники будут находиться в СИЗО.
Ранее в Брянске уголовник украл из подвала соседки 40 банок консервации и 20 бутылок вина.
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