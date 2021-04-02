В Брянске полицейские задержали подозреваемого в нападении на пенсионерку

Злоумышленник похитил кошелек с 500 рублями и банковскими картами. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

О нападении на 70-летнюю жительницу Фокинского района Брянска в полицию сообщил ее муж. По словам мужчины, супруга возвращалась домой из магазина, когда возле подъезда на нее напал незнакомец. Ударив женщину по голове рукой, он сбил ее с ног, а затем похитил из пакета пенсионерки кошелек с 500 рублями и банковскими картами.

Полицейские оперативно установили личность предполагаемого грабителя. Им оказался 28-летний житель Брянска.

На допросе в полиции мужчина рассказал, что нуждался в деньгах, поэтому решил ограбить одного из пожилых жителей района. Потенциальную жертву злоумышленник приметил у продуктового магазина и проследил за ней до подъезда многоквартирного дома, где и напал в отсутствии свидетелей.

Похищенные деньги мужчина потратил, а кошелек и банковские карты, которые потерпевшая успела заблокировать, выбросил, не сумев им воспользоваться.

Ему предъявлено обвинение по статье «Грабеж».