В Брянске полицейские задержали уголовника, подозреваемого в грабеже

В Советском районе Брянска домой к 28-летнему местному жителю пришел знакомый. Мужчины поссорились, и гость несколько раз ударил хозяина по лицу. После этого злоумышленник схватил ноутбук и мобильный телефон потерпевшего и сбежал из квартиры, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В течение трех дней полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался ранее судимый 28-летний брянец.

На допросе в полиции он признался в преступлении и рассказал, что похищенное имущество продал на улице случайным прохожим.

Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Грабеж». Брянцу грозит до 7 лет тюрьмы.