В Брянске полиция догнала 18-летнего байкера и выписала ему 13 штрафов

Погоня, начавшаяся в Володарском районе, завершилась в Бежице.

В Брянске полицейские догнали и привлекли к административной ответственности 18-летнего мотоциклиста.

Как сообщает городской ОГИБДД, 10 октября около 14.30 у дома № 1 по улице Никитина в Володарском районе наряд ДПС заметил мотоцикл Racer без регистрационных знаков. На требования об остановке мотоциклист не отреагировал и продолжил движение в сторону Бежицкого района, увеличивая скорость.

Заблокировать и остановить мотоцикл нарядам ДПС удалось у дома № 86 по улице Ульянова.

Выяснилось, что прав мотоциклист не имеет: в настоящее время он учится в автошколе на категорию «В».

В отношении него полицейские составили 13 административных материалов за отсутствие прав, невыполнение требования об остановке, отсутствие документов о регистрации мотоцикла и страховки, два факта выезда на встречную полосу, четыре факта проезда на красный, движение по тротуарам, игнорирование пешеходов и управление незарегистрированным транспортом.

Мотоцикл поместили на специализированную штрафстоянку.