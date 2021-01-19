В Брянске попался за пьяной ездой инструктор автошколы

Нарушение выявили сотрудники ГИБДД во время рейда «Нетрезвый водитель».

Сотрудники ДПС Брянска в выходные провели очередной рейд по охоте на пьяных водителей.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД по Брянску, в числе выявленных нарушителей оказался инструктор по вождению одной из брянских автошкол.

Принадлежащий ему автомобиль Рено Логан дорожные полицейские остановили в пятницу у дома № 10б по улице Снежетский Вал в областном центре. По результатам медосвидетельствования на нарушителя составили протокол за езду в нетрезвом виде.