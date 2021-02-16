В Брянске похоронило под снегом автомобиль

Владелец машины предположительно может находиться в отъезде.

Жители Володарского района Брянска заметили похороненный под снегом автомобиль в районе магазина «Красное и белое» на улице Комарова.

Машина остается в снежном плену уже несколько дней, а владелец ничего не предпринимает.

По свидетельству жителей микрорайона Речной, хозяина машины они знают. Он живет неподалеку. А то, что не торопится вызволять своего стального коня, объясняют тем, что может временно находиться в отъезде.

Мощный и затяжной снегопад обрушился на Брянск в конце прощлой недели.