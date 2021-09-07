В Брянске предпринимателя поймали на взятке руководству управления капстротельства

Деньги предназначались за содействие при поставках оборудования для котельных.
Директора и единственного учредителя ТД «Газовик Комплект» обвинили в даче взятки должностному лицу.
Как сообщает региональная прокуратура, с 14 декабря 2018 года по 18 февраля 2020 года предприниматель лично передал более 99 тысяч рублей заместителю директора по техническим вопросам Управления капитального строительства Брянской области. Взамен директор ТД «Газовик Комплект» получил покровительство в работе компании и содействие при приемке поставляемого оборудования для котельных по муниципальным и государственным контрактам.
Прокуратура возбудила административное дело, его направили в Советский районный суд Брянска. Предпринимателю грозит штраф в размере не менее 1 миллиона рублей с конфискацией.
В мае Советский районный суд признал виновным в даче взятки представителя ТД «Газовик Комплект». Его обязали выплатить штраф в размере 160 тысяч рублей.
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