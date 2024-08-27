В Брянске пропал 52-летний мужчина

В Брянске волонтёры и полиция больше неделю ищут 52-летнего мужчину. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал Олег Алексеевич Назаров. 52-летний мужчина ушёл из дома ещё 18 августа. Обратно он так и не вернулся и на связь с родными не вышел.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, русые волосы и серые глаза. Во что мужчина был одет – неизвестно.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефону горячей линии отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.