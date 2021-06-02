В Брянске пьяная автомобилистка снесла знак, зацепила здание и чуть не сбила ребенка

Продолжить путь женщина не смогла из-за поврежденных колес.

В ОГИБДД Брянска рассказали подробности ДТП, устроенного пьяной женщиной в День защиты детей.

1 июня около 20.00 в дежурную часть ГИБДД Брянска поступило сообщение от жителя Фокинского района. Он рассказал, что по дороге – дублеру проспекта Московского движется «Пежо», водитель которого ведет себя неадекватно и чуть не сбил женщину с ребенком.

Прибыв на место, наряд ДПС обнаружил машину у дома № 5 по Московскому проспекту. Автомобиль был сильно поврежден – уцелели лишь багажник, крыша, заднее левое крыло и дверь, а также правое боковое зеркало.

Все остальные элементы кузова, колеса и диски, оказались разбиты. За рулем автомобиля находилась 31-летняя жительница Брянска в состоянии опьянения.

Очевидцы рассказали сотрудникам ДПС, что женщина-водитель на большой скорости выехала на перекресток, влетела в дорожный знак на разделительной полосе, пересекла дорогу в направлении Советского района и продолжила движение через газон, едва не сбив женщину и ребенка. Затем она зацепила здание и продолжила движение по дороге-дублеру.

У магазина «Мир королевы» автомобилистка была вынуждена остановиться из-за повреждений колес.

От освидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. Полицейские составили на нее четыре административных материала: за отказ от освидетельствования, невыполнение обязанностей при ДТП, отсутствие полиса ОСАГО и движение по тротуару.