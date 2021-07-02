В Брянске пьяный мужчина случайно убил знакомого

Об этом сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Ночью, 11 марта 2021 года, 37-летний житель Брянска выпивал со своим приятелем у себя дома. Мужчины что-то не поделили, завязалась драка, которая закончилась смертью одного из любителей выпить.

Победителя драки обвинили в убийстве по неосторожности. На него завели уголовное дело, которое позже направили в суд.