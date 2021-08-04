В Брянске пьяный скутерист влетел в стоящий у обочины автомобиль

ДТП произошло 3 августа на улице Речной в Брянске.

19-летний водитель скутера Joy на скорости врезался в стоящий у края проезжей части автомобиль KIA PICANTO и задел 17-летнюю девушку, которая стояла рядом с машиной.

41-летняя владелица иномарки включила аварийную сигнализацию и поставила машину у обочины, помешать движению скутериста она не могла.

19-летнего виновника аварии с ушибами и ссадинами левого бедра отпустили с назначением лечения.

Выяснилось, что парень не имеет прав на управление скутером, за рулем он был в нетрезвом состоянии, без мотошлема и средств защитной экипировки.