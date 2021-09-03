В Брянске расследуют дело о многомиллионной легализации денег 1xBet

Предпринимателя Сергея Кречетова объявили в федеральный розыск.

Брянские следователи расследуют уголовное дело о легализации 631 миллиона рублей из 63 миллиардов, нелегально заработанных букмекерской конторой 1xBet.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, с октября 2014 года по май 2019 года в результате незаконной организации и проведения Романом Семиохиным, Дмитрием Казориным, Сергеем Каршковым и Олесей Моспановой азартных игр без лицензии и вне игорной зоны извлечен доход в размере более 63 миллиардов рублей.

Бизнесмены Роман Семиохин и Дмитрий Казорин, а также бывший майор полиции, руководитель управления К регионального УМВД Сергей Каршков находятся в международном розыске. Уголовное дело Олеси Моспановой, принимавшей деньги от клиентов и зачислявшей их на виртуальные счета, рассматривает суд.

С января по март 2019 года еще один брянский предприниматель Сергей Кречетов совершил нескольких финансовых операций с подконтрольными Роману Семиохину организациями на общую сумму 631 миллион рублей. Таким образом он, по данным следствия, придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению деньгами.

Кречетов также смог скрыться от органов следствия. Его обвинили в легализации денег, приобретенных преступным путем. По решению суда он заочно заключен под стражу и объявлен в международный розыск.

Следователи регионального управления СК России совместно с оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. В Брянске и Брянской области проходят обыски, в ходе которых правоохранители надеются изъять обнаружить значимую для расследования информацию, предметы и документы.

Расследование уголовного дела продолжается.