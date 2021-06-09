Город32

В Брянске расследуют дело о закладке героина весом 1,7 килограмма

2021, 09 июня 09:30 Происшествия
В Брянске расследуют дело о закладке героина весом 1,7 килограмма
Источник фото

Наркосбытчиков задержали в Брянске, героин обнаружили в Московской области.

Следственное управление УМВД России по городу Брянску расследует уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

В августе 2020 года в Брянске двух граждан страны ближнего зарубежья задержали при попытке сбыта героина.

Один из них рассказал, что ему известно о местонахождении оптовой партии наркотика, спрятанной его 28-летним соотечественником в Московской области.

Выехавший в село Николо-Урюпино следователь при поддержке полицейских-оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД изъял в смотровой яме частного дома пластиковую бутылку с веществом светло-коричневого цвета. Экспертиза показала, что в ней находится героин весом 1,7 килограмма.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненный срок.

Читайте также
В Пролетарском сквере Брянска строят гранитный фонтан
09 июня 09:00
В Пролетарском сквере Брянска строят гранитный фонтан
Ольгу Астахову назначили замом мэра Брянска
09 июня 08:00
Ольгу Астахову назначили замом мэра Брянска
Мебельный склад у ТЦ «Меркурий» в Брянске потушили
08 июня 19:55
Мебельный склад у ТЦ «Меркурий» в Брянске потушили
В Брянске появился новый дом «Юнармии»
08 июня 16:41
В Брянске появился новый дом «Юнармии»

Новости регионов

07.06.2021 11:20
На станции Смоленск 9 и 10 июня будет работать музей-панорама «Поезд Победы»
В среду, 9 июня, в Смоленск прибудет передвижной музей «Поезд Победы». Это уникальный проект, в котором с помощью самых современных мультимедийных технологий и скульптурных инсталляций посетители узнают о событиях 1941-1945 годов. В основе экспозиции история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица Елены Чухнюк – машиниста паровозной колонны, доставлявшей воинские поезда с оружием и боеприпасами
07.06.2021 10:38
Огонь уничтожил дачу в Смоленском районе
Около девяти часов вечера 6 июня в садовом товариществе «Полет 1» в Смоленском районе произошёл пожар, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области. Жительница СТ увидела пожар на соседнем участке и вызвала пожарных. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание ближе к полуночи. В результате пожара дачный дом был уничтожен полностью. В результате пожара никто не пострадал. В
06.06.2021 13:51
В Смоленской области в ДТП с мотоциклом и авто пострадал человек
Около 12 часов утра 6 июня 2021 года на улице Гагарина в селе Ершичи произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. На место вызова выехали одна пожарная машина и три человека личного состава. Прибывшие пожарные подтвердили столкновение мотоцикла с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадал один человек, которому была оказана
06.06.2021 13:45
83 случая заболевания коронавирусом выявили в Смоленской области
К 6 июня 2021 года на территории Смоленской области зарегистрировано 31 518 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки в области коронавирус подтвердился у 83 человек. Выздоровели и выписались из больниц 71 смолянин. Всего число выздоровевших смолян достигло 29 703. Еще пять смолян умерли за минувшие сутки от коронавирусных осложнений. Число летальных случаев достигло 1 043.
04.06.2021 12:35
13 июня в брянском селе пройдут соревнования по ралли-спринту
13 июня 2021 года в селе Слободище Дятьковского района пройдет спортивный праздник, посвященный Дню России. В этот день в селе состоятся спортивные соревнования для всех желающих: гиревой спорт, перетягивание каната, семейные старты, силовое многоборье. Обширная развлекательная и концертная программа ожидают для всех присутствующих. Также в этот день пройдут соревнования по ралли-спринту Рост, организованные АСК Мастер.
03.06.2021 17:00
По путёвке на море
В Краснодарский край от Смоленской области по путёвкам смогут отправиться 648 детей, половина путёвок предусмотрена для юных смолян, попавших в трудную жизненную ситуацию, ещё столько же – для ребят, нуждающихся в санаторно-курортном лечении. Такие цифры были озвучены в ходе рабочего совещания, посвящённого подготовке к проведению детской летней оздоровительной кампании. «Летняя оздоровительная кампания должна пройти на

Актуальные темы

Общество
Умер бывший замглавы Брянска Николай Прокопенко
Происшествия
Полиция оцепила автобус на автовокзале в Брянске
Общество
В Брянске волонтеры «Единой России» начали покраску Голубого моста
Общество
«Яндекс» назвал брянские диалектизмы
Происшествия
Задержан кидавшийся на людей брянец (ВИДЕО)

Новости партнёров

Изменения в федеральный закон «О рекламе»
Изменения в федеральный закон «О рекламе»

Заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова рассказала о внесении  изменений в Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ, которые вступят в силу  с 01.07.2021.

«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка
«Ростелеком» запустил «Мониторинг транспорта», позволяющий отслеживать состояние автопарка

«Ростелеком» вывел на рынок новый продукт — «Мониторинг транспорта», который позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение транспорта, оптимизировать работу автопарка и сокращать затраты.

Погрузка на железной дороге в Брянской области  составила почти 800 тыс. тонн в январе-мае      
Погрузка на железной дороге в Брянской области  составила почти 800 тыс. тонн в январе-мае      

В январе-мае 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской области составила 797 тыс. тонн, что на 25,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

В Брянскэнерго поздравили победителя конкурса рисунков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Даниила Карасева
В Брянскэнерго поздравили победителя конкурса рисунков «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Даниила Карасева

Директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим от лица генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского поздравил сына сотрудника филиала Владислава Карасева - девятилетнего Даниила с победой в корпоративном конкурсе рисунков «Работа энергетиков глазами детей».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.