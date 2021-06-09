В Брянске расследуют дело о закладке героина весом 1,7 килограмма

Наркосбытчиков задержали в Брянске, героин обнаружили в Московской области.

Следственное управление УМВД России по городу Брянску расследует уголовное дело о покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

В августе 2020 года в Брянске двух граждан страны ближнего зарубежья задержали при попытке сбыта героина.

Один из них рассказал, что ему известно о местонахождении оптовой партии наркотика, спрятанной его 28-летним соотечественником в Московской области.

Выехавший в село Николо-Урюпино следователь при поддержке полицейских-оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД изъял в смотровой яме частного дома пластиковую бутылку с веществом светло-коричневого цвета. Экспертиза показала, что в ней находится героин весом 1,7 килограмма.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненный срок.