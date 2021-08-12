В Брянске разгрузчик «Пятерочки» не пропустил машину реанимации (ВИДЕО)

Водитель продолжил разгружать товар, несмотря на просьбу уступить дорогу.

В Брянске сняли на видео инцидент с машиной реанимации и водителем, доставившим товар в «Пятерочку» по улице Романа Брянского в Советском районе.

«Бизнес и жизнь. Разгрузка заставляет ждать реанимацию. Надеюсь, задержка не стоило кому-то жизни», – сообщил в соцсети автор видео.

Очевидцы также рассказали, что «водитель скорой попросил отогнать машину, чтобы он мог проехать, но водитель продуктовой машины обложил его матом, сказав, что, пока он не разгрузит, никуда не поедет».

Официальной информации о случившемся пока не поступало.