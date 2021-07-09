В Брянске разыскивают фальшивомонетчика

6 июля в магазине «Красное и Белое» города Брянска неизвестный мужчина расплатился фальшивой купюрой номиналом 2000 рублей.

Как сообщают сотрудники областного УМВД, злоумышленник еще не пойман.

Известно, что мужчине на вид 30-35 лет. Был одет в шорты синего цвета, белую футболку с рисунком, с собой у него был черный кошелек.

Напомним, ранее в Брянской области уже промышляли фальшивомонетчики, их задержали.